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واشنطن تصف زيارة السيسي والملك عبد الله الثاني إلى العراق بـ"التاريخية"

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واشنطن تصف زيارة السيسي والملك عبد الله الثاني إلى العراق بـ
Reuters KHALID AL-MOUSILY
قمة بغداد الثلاثية تبحث ملفات سد النهضة والقضية الفلسطينية والتنسيق الأمني
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أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، بيانا رحبت فيه بزيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إلى العاصمة العراقية بغداد.

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بيان للرئاسة المصرية حول تفاصيل القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن في بغداد

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أمس الأحد، في بيان له: "ترحب الولايات المتحدة بالزيارة التاريخية التي قام بها رئيس مصر وملك الأردن إلى بغداد اليوم".

وأضاف: "تعد هذه الزيارة خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية الإقليمية بين مصر والعراق والأردن، ودفع الاستقرار الإقليمي".

المصدر: "state.gov"

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