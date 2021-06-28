واشنطن تصف زيارة السيسي والملك عبد الله الثاني إلى العراق بـ"التاريخية"

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، بيانا رحبت فيه بزيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إلى العاصمة العراقية بغداد.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أمس الأحد، في بيان له: "ترحب الولايات المتحدة بالزيارة التاريخية التي قام بها رئيس مصر وملك الأردن إلى بغداد اليوم".

وأضاف: "تعد هذه الزيارة خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية الإقليمية بين مصر والعراق والأردن، ودفع الاستقرار الإقليمي".

المصدر: "state.gov"