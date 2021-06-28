موسكو: راسلنا الولايات المتحدة حول هجمات إلكترونية ولم نتلق جوابا

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن موسكو أرسلت أكثر من 40 رسالة إلى الولايات المتحدة حول هجمات إلكترونية على هياكل ومؤسسات الدولة بروسيا، لكنها لم تتلق أي جواب منها.

وأشار ريابكوف إلى أن هذه المسألة تم التطرق إليها في القمة التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن في جنيف، "وبالتحديد تم التطرق إلى هجوم إلكتروني باستخدام قدرات الإنترنت على نظام الرعاية الصحية في منطقة فورونيج" الروسية.

وأضاف: "يمكن القول إن الأمريكيين لا يستجيبون لنداءاتنا".

ووصف ريابكوف هذا النهج بأنه غير مقبول، قائلا: "تعتقد الولايات المتحدة لسبب ما أنه يجب علينا الرد على جميع مزاعمهم، لكنهم ببساطة لا يتفاعلون مع مطالبنا"، مشيرا إلى أن هذا النهج لن يؤدي إلى تحقيق تقدم في العلاقات الثنائية.

المصدر: نوفوستي