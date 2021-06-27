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تركيا ترفع قيود كورونا اعتبارا من 1 يوليو

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تركيا ترفع قيود كورونا اعتبارا من 1 يوليو
Reuters MURAD SEZER
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أعلنت وزارة الداخلية التركية الأحد، رفع القيود المفروضة في إطار مكافحة أزمة جائحة كورونا اعتبارا من 1 يوليو.

وقالت الوزارة إن جميع أماكن العمل ودور السينما ستستأنف نشاطها، كما أنه سيتم رفع الحظر المفروض على تناول الطعام داخل المطاعم ومرافق الإقامة شريطة الالتزام بقواعد النظافة والكمامة والتباعد.

وأعلنت الوزارة أيضا إلغاء شرط الحجر الصحي الإلزامي على القادمين من بنغلاديش والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند ونيبال وسريلانكا.

وأشارت إلى خفض أيام العزل الصحي المفروض على القادمين من أفغانستان وباكستان إلى 10 أيام.

المصدر: "الأناضول"

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