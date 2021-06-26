تركيا.. الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة للمثليين

أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد تجمع لتنظيم مسيرة للمثليين في وسط إسطنبول يوم السبت، واحتجزت بعضا ممن سعوا للمشاركة في الحدث الذي حظرته السلطات المحلية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة شرطة مكافحة الشغب وهي تجر أشخاصا لوح بعضهم بعلم قوس قزح خلال تجمعهم للمشاركة في المسيرة بشارع متفرع من شارع الاستقلال الرئيسي في وسط المدينة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة احتجزت نحو 20 شخصا منهم مصور صحفي.

وحظرت السلطات التركية مسيرات عديدة للمثليين في السنوات الأخيرة. وقبل ذلك كان الآلاف يشاركون في مسيرات للمثليين في إسطنبول.

المصدر: "رويترز"