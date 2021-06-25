إطلاق نار على مروحية كانت تقل رئيس كولومبيا

تعرضت مروحية عسكرية كانت تقل الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، وبعض المسؤولين الآخرين، الجمعة، لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين.

وأفادت صحيفة "Semana" وقناة "Noticias Caracol" بأن الحادث وقع في ظهر الجمعة بتوقيت كولومبيا حينما كانت المروحية، التي انطلقت من بلدية سارديناتا، تحلق فوق محافظة نورتي دي سانتاندير شرق البلاد والتي كان من المخطط أن تهبط فيها، حيث تمت إصابة الطائرة بـ6 رصاصات.

وذكرت التقارير الأولية أن الهجوم لم يسفر عن سقوط مصابين بين الركاب وذلك بفضل "خبرة طاقم المروحية".

وأوضحت أن المروحية كانت تقل، إلى جانب الرئيس، وزير الدفاع، دييغو مولانو، ووزير الداخلية، دانييل بالاسيوس، وحاكم نورتي دي سانتاندير، سيلفانو سيرانو.

وفتحت السلطات الكولومبية تحقيقا رسميا في الهجوم.

#NoticiasW | En video quedó registrado el momento exacto en que fue atacado el helicóptero del presidente Iván Duque en Cúcuta. >> https://t.co/TNx2CRadPGpic.twitter.com/x0otqsnttu — W Radio Colombia (@WRadioColombia) June 25, 2021

Video del momento en que integrantes de la comunidad del bazuco (@COL_EJERCITO) disparan al aire poniendo en riesgo población, y todo con el fin de hacer el montaje de un atentado contra el helicóptero en que se movilizaba el narcoparamilitar @IvanDuque en norte de Santander. pic.twitter.com/VfeZp3Bvvk — Rolando el vándalo (@RolandoySuCueva) June 25, 2021

المصدر: وكالات