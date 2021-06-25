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إطلاق نار على مروحية كانت تقل رئيس كولومبيا

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إطلاق نار على مروحية كانت تقل رئيس كولومبيا
Reuters LUISA GONZALEZ
الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي.
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تعرضت مروحية عسكرية كانت تقل الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، وبعض المسؤولين الآخرين، الجمعة، لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين.

وأفادت صحيفة "Semana" وقناة "Noticias Caracol" بأن الحادث وقع في ظهر الجمعة بتوقيت كولومبيا حينما كانت المروحية، التي انطلقت من بلدية سارديناتا، تحلق فوق محافظة نورتي دي سانتاندير شرق البلاد والتي كان من المخطط أن تهبط فيها، حيث تمت إصابة الطائرة بـ6 رصاصات.

وذكرت التقارير الأولية أن الهجوم لم يسفر عن سقوط مصابين بين الركاب وذلك بفضل "خبرة طاقم المروحية".

وأوضحت أن المروحية كانت تقل، إلى جانب الرئيس، وزير الدفاع، دييغو مولانو، ووزير الداخلية، دانييل بالاسيوس، وحاكم نورتي دي سانتاندير، سيلفانو سيرانو.

وفتحت السلطات الكولومبية تحقيقا رسميا في الهجوم.

المصدر: وكالات

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