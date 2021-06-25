المكسيك ترصد 5270 إصابة و278 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، مساء الجمعة، تسجيلها 5270 إصابة و278 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، التي تواجه مستويات عالية للوفيات جراء الجائحة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5270، مقابل 5340 الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 2498357 حالة.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 278 وفاة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 221 الخميس، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 232346 شخصا، بنسبة فتك تفوق 9.2%، ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ15 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة في البلاد أكبر بنسبة 60%.

المصدر: "رويترز" + وكالات