ارتفاع عدد المفقودين جراء انهيار المبنى السكني في فلوريدا إلى 159 شخصا

أعلنت سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية أن حصيلة المفقودين جراء انهيار مبنى سكني مكون من 11 طابقا ارتفعت إلى 159 شخصا، بالإضافة إلى أربعة قتلى.

وأكدت عمدة مقاطعة ميامي-ديد، دانييلا ليفين كافا، للصحفيين اليوم الجمعة أن عمليات البحث والإنقاذ في موقع انهيار المبنى في مدينة سيرفسايد لا تزال مستمرة، معربة عن أمل السلطات في إنقاذ ناجين.

وأشار مسؤول في خدمة إطفاء الحرائق المحلية إلى أن رجال الإنقاذ سمعوا الليلة الماضية أصواتا من تحت الأنقاض.

يتبع..