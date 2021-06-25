رئيس الوزراء التشيكي: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى روسيا

أعلن رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يجري حوارا مع روسيا التي تلعب دورا هاما في حل القضايا الدولية، مضيفا أنه يجب إيجاد شكل ضروري لهذا الحوار.

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وقال بابيش للصحفيين على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الجمعة: "إن الولايات المتحدة تجري حوارا مع روسيا. ولماذا لا يمكن أن يعمل الاتحاد الأوروبي نفس الشيء؟ يجب علينا الحفاظ على الاتصالات مع روسيا، إذ أنها تلعب دورا هاما في حل القضايا المختلفة، مثلا في سوريا. ومن الضروري أن نتفق على تحديث هذا البلد (سوريا) وصياغة نوع من خطة مارشال بالنسبة له. ونحتاج إلى روسيا لتحقيق ذلك. وإضافة إلى ذلك فإن الوضع السياسي والاقتصاد في سوريا يؤثر على الوضع في مجال الهجرة".

وأضاف بابيش: "لا ضرورة لأن يجلس ممثلو كل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على طاولة المحادثات مع روسيا. ولكن يجب علينا أن نتفق على مواضيع الحوار مع روسيا، وأما تلك المحادثات نفسها فيمكن أن يجريها مثلا الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية ورئيس الاتحاد الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية".

المصدر: نوفوستي