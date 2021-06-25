 
مباشر
عاجل
الكرملين: روسيا مستعدة لتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لكن الإرادة لذلك يجب أن تكون متبادلة

متغير "دلتا" شديد العدوى يغزو بريطانيا

أخبار العالم

متغير
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qp36

أعلنت الحكومة البريطانية عن تسجيل 35204 إصابات جديدة بمتغير "دلتا" شديد العدوى من فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، ليصبح إجمالي الحالات المسجلة بـ"دلتا" 111157.

وبحسب البيانات الحكومية فإن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 46٪، مشيرة إلى أن متغير "دلتا" أصبح يمثل الآن ما يقرب من 95٪ من الحالات التي يتم تسجيلها في المملكة المتحدة.

وقالت الدكتورة جيني هاريز، الرئيسة التنفيذية لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إنه "من خلال نجاح برنامج التطعيم لدينا، تشير البيانات إلى أننا بدأنا في قطع الصلة بين الحالات المسلجة وحالات الاستشفاء"، مؤكدة أن "هذه أخبار مشجعة للغاية، لكن لا يمكننا أن نشعر بالرضا على النفس.. تعد جرعتان من اللقاح أكثر فعالية ضد كوفيد-19، لذا يرجى التأكد من التقدم للحصول على الجرعة الثانية".

وأضافت: "في حين أن اللقاحات توفر حماية ممتازة من الفيروس، إلا أنها لا توفر حماية كاملة..  لذلك لا يزال من المهم أن نستمر في توخي الحذر".

المصدر: موقع الحكومة البريطانية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا