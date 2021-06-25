 
مباشر
عاجل
الكرملين: روسيا مستعدة لتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لكن الإرادة لذلك يجب أن تكون متبادلة

قتلى وخسائر مادية جراء إعصار ضرب مناطق في جمهورية التشيك

أخبار العالم

قتلى وخسائر مادية جراء إعصار ضرب مناطق في جمهورية التشيك
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qp2b

تسبب إعصار ضرب مناطق في جنوب شرق جمهورية التشيك، في مقتل 3 أشخاص على الأقل، وتدمير عدد من البنايات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن إعصارا نادرا وعواصف قوية ضربت المناطق الجنوبية لجمهورية التشيك، وتسببت في سقوط قتلى وإصابات العشرات وتدمير عدد من البنايات.

وأفادت مصادر طبية أن بعض الناس ما زالوا تحت أنقاض منازلهم المدمرة، حيث يعمل الأطباء ورجال الإنقاذ في الموقع.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا