قتلى وخسائر مادية جراء إعصار ضرب مناطق في جمهورية التشيك

تسبب إعصار ضرب مناطق في جنوب شرق جمهورية التشيك، في مقتل 3 أشخاص على الأقل، وتدمير عدد من البنايات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن إعصارا نادرا وعواصف قوية ضربت المناطق الجنوبية لجمهورية التشيك، وتسببت في سقوط قتلى وإصابات العشرات وتدمير عدد من البنايات.

Breaking: Video shows tornado in the Southern Moravian Region of the Czech Republic. The mayor of Hrušky, which has a population of 1,500, says half the village was destroyed. pic.twitter.com/9rn1xOmnLX — PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 24, 2021

وأفادت مصادر طبية أن بعض الناس ما زالوا تحت أنقاض منازلهم المدمرة، حيث يعمل الأطباء ورجال الإنقاذ في الموقع.

المصدر: نوفوستي