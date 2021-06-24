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الولايات المتحدة.. البحث عن 99 شخصا تحت الأنقاض إثر انهيار مبنى في فلوريدا

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أفادت سلطات مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية بأن 99 شخصا ربما يوجدون تحت الأنقاض إثر انهيار مبنى سكني مكون من 11 طابقا في المدينة.

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بالفيديو.. انهيار مبنى سكني مكون من 11 طابقا في ميامي
بالفيديو.. انهيار مبنى سكني مكون من 11 طابقا في ميامي

وتم تحديد مكان تواجد 53 شخصا، إلا أن لا معلومات عن 99 شخصا آخرين وفق ما نقله قائد الشرطة في مقاطعة ميامي-ديد فريدي راميريس لوسائل إعلام عدة.

وكان حاكم فلوريدا رون ديسانتيس دعا السكان في وقت سابق إلى "الاستعداد للأخبار السيئة بالنظر إلى حجم الدمار".

وتوفي شخص واحد على الأقل في الحادث الذي لم تحدد أسبابه بعد.

المصدر: وكالات

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