بالفيديو.. انهيار مبنى سكني مكون من 11 طابقا في ميامي

انهار مبنى سكني مكون من 11 طابقا في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حيث تجري عمليات واسعة بحثا عن الضحايا بين الركام.

🇺🇸Multiple casualties feared as building partially collapses in Florida#USApic.twitter.com/m20ojFUSWC — RAGE-❌ (@theragex) June 24, 2021

Damn half of the 12 storeys complex apartment is levelled to the ground. that is a HUGE Building

how s that possible in the USA #Florida#miamipic.twitter.com/pIYT8PDGAJ — ܡܐܪܝܘ 🇱🇧🇬🇧 (@MarioLeb79) June 24, 2021

وأكدت خدمات الإنقاذ أن المبنى مكون من أحد عشر طابقا ويدعى Champlain Towers South بالقرب من شارع 88 وشارع Collins Avenue في ميامي بيتش بولاية فلوريدا، انهار جزئيا.

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو المتداولة عبر "تويتر" أكواما ضخمة من الحطام.

#BREAKING: Rescue operation underway after apartment complex partially collapses in Surfside, Floridapic.twitter.com/w20qvtwVr7 — I.E.N. (@BreakingIEN) June 24, 2021

ووفقا لموقع Insider Paper، هناك مخاوف من وفاة العديد من الأشخاص، أو بقائهم محاصرين تحت الأنقاض، فيما لم تقدم السلطات بعد أي معلومات عن عدد القتلى أو الجرحى.

BREAKING Multiple casualties feared as building partially collapses in Florida pic.twitter.com/ukqt9Y9Wct — Hardly (@Hardly26375072) June 24, 2021

المصدر: RT