مصرع 17 عسكريا إثر سقوط مروحيتهم وتحطمها قرب العاصمة الكينية نيروبي

قال مسؤول في الشرطة في كينيا إن 17 جنديا لقوا حتفهم عندما تحطمت مروحية كانوا يستقلونها للمشاركة في تدريب في ضواحي العاصمة نيروبي.

وأعلن الضابط أنه تم إنقاذ ستة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة من مكان الحادث في أوليه تيبسي في مقاطعة كاجيادو.

وأكد الجيش الكيني سقوط الطائرة لكنه لم يذكر تفاصيل سيي سقوطها. ولا يرغب الجيش في نشر تقارير علنية عن خسائر كبيرة.

قال المسؤول بالشرطة إن المروحية كان تقل 23 جنديا عندما تحطمت صباح الخميس.

المصدر: AP