نيوزيلندا تمدد إجراء احترازيا بعد تفشي فيروس كورونا في سيدني
Reuters
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أعلنت نيوزيلندا عن تمديد وقف قرار السفر الخالي من الحجر الصحي مع ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية لمدة 12 يوما أخرى مع استمرار تفشي فيروس كورونا في سيدني عاصمة الولاية.
وقال وزير الاستجابة لكوفيد-19 في نيوزيلندا كريس هيبكنز، إن حكومته تؤمن بـ"نهج حذر"، مشيرا إلى أنه "تم تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بكورونا في نيو ساوث ويلز".
وأوضح أن "هذا القرار يأتي بعد تقييم آخر للصحة العامة اليوم حيث ينظر المسؤولون في مجموعة من العوامل، ما إذا تم تحديد أي حالات جديدة ونتائج اختبار كوفيد-19 لأي مخالطين تم تحديدها ومن مجتمع سيدني الأوسع".
وأضاف: "الحكومة تتخذ نهجا احترازيا وستراجع القرار مرة أخرى".
المصدر: 9news