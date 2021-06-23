الاتحاد الأوروبي يبحث منح تركيا 3.5 مليار يورو لتمويل استضافة لاجئين

قال دبلوماسيان إن الاتحاد الأوروبي يبحث منح تركيا 3.5 مليار يورو، لتمويل استمرارها في استضافة اللاجئين السوريين حتى عام 2024، بإطار خطة لدعم اللاجئين ومنع هجرتهم إلى أوروبا.

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وتهدف حزمة إجمالية تبلغ قيمتها 5.77 مليار يورو لتركيا والأردن ولبنان وسوريا، موجهة لمشروعات إنسانية ولا تعطى للحكومات، إلى منع موجات جديدة من تدفق المهاجرين على الاتحاد الأوروبي.

وتستضيف تركيا نحو 4 ملايين لاجئ سوري وقد أنفقت أكثر من 40 مليار دولار لتوفير الخدمات الأساسية لكنها تريد أن يدفع الاتحاد الأوروبي أموالا للحكومة في أنقرة بشكل مباشر.

وليس من المرجح أن يقبل زعماء الاتحاد الأوروبي، القلقون مما يعتبرونه تصاعدا للديكتاتورية وتدهورا في سجل حقوق الإنسان في تركيا، مثل هذا الطلب. كما يتهمون تركيا باستخدام المهاجرين كورقة ضغط وهو ما تنفيه أنقرة.

ومن المتوقع، أن يقر زعماء الدول الـ27 في التكتل مقترح التمويل المقدم من المفوضية الأوروبية خلال قمة تعقد في بروكسل غدا الخميس.

لكن على خلاف حزمة تمويل سابقة بستة مليارات يورو دفعت جزءا منها حكومات في الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر، سيأتي التمويل هذه المرة بالكامل من الميزانية المشتركة للتكتل وبالتالي يتعين على البرلمان الأوروبي إقرارها.

ووفقا لمسودة البيان النهائي للقمة، سيسعى زعماء الاتحاد الأوروبي غدا أيضا لإحياء محادثات انضمام تركيا للتكتل وذلك من خلال إبداء "استعداد الاتحاد الأوروبي للتواصل مع تركيا... لتعزيز التعاون في عدد من مجالات الاهتمام المشترك".

المصدر: رويترز