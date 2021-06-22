رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح تعديل مساعدات الهجرة لتركيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أنها ستقترح تحويل المساعدة المالية التي يقدمها الاتحاد لتركيا لتغطية إقامة اللاجئين من الإغاثة الإنسانية العاجلة، إلى الدعم طويل الأمد.

وقالت أورسولا فون دير لاين، إن اتفاق المساعدات هذا المبرم مع تركيا، سيناقش في قمة قادة الاتحاد في بروكسل الخميس.

وأضافت: "أرى أنه من المهم لنا الاستمرار في دعم تركيا في ظل وجود نحو 3.7 مليون لاجئ سوري فيها".

وقالت: "بعضهم في تركيا منذ عشر سنوات، ولذا سيزداد توجيه دعمنا أيضا للمساعدة الاقتصادية الاجتماعية.. لن نحتاج للكثير من المساعدة الإنسانية الطارئة، لكن من المهم بالنسبة لنا أن يرى الناس ما يخفف من واقعهم".

وتحدثت فون دير لاين بعد اجتماع مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي قالت إن تركيا "تفعل أشياء مذهلة" لدعم اللاجئين السوريين.

المصدر: أ ب