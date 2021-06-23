لندن ترفض تمديد مهلة مواطني الاتحاد الأوروبي لتمديد الإقامة

رفضت الحكومة البريطانية تمديد الموعد النهائي لمواطني الاتحاد الأوروبي على أراضيها للتقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة أو المخاطرة بفقدان حقهم في العيش والعمل في المملكة المتحدة.

وهذا يعني أنه يجب على مواطني الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأوروبية الأخرى التقدم عبر الإنترنت لتأكيد "وضعهم المستقر" إذا كانوا يريدون الاستمرار في العمل أو الدراسة أو تلقي الإعانات الاجتماعية بعد 30 يونيو الحالي.

وقال وزير الهجرة كيفين فوستر: "أريد أن أكون واضحا.. لن نقوم بتمديد الموعد النهائي. ببساطة، تمديد الموعد النهائي ليس حلا في حد ذاته للوصول إلى هؤلاء الأشخاص الذين لم يتقدموا بعد".

وأشار إلى أن "مواطني الاتحاد سيتمكنون أيضا من التقدم بعد الموعد النهائي إذا أبدوا "أسباب معقولة"، مثل المرض الذي منعهم من القيام بذلك في أسرع أقرب.

وأوضحت الحكومة أن الأشخاص الذين تقدموا بطلبات بحلول نهاية يونيو سيتم إرسال خطابات تمنحهم 28 يوما لتسوية أوضاعهم.

وأعلنت الحكومة أنها تلقت 5.6 مليون طلب منذ افتتاح البرنامج في مارس 2019، تم رفض عدد قليل منها فقط. وتتجاوز هذه الأرقام بكثير تقديرات الحكومة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي أشارت إلى وجود حوالي 3 ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي يعيشون في بريطانيا. في الوقت ذاته لا يزال عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين لم يتقدموا بطلب غير معروف.

يذكر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام الماضي، أنهى الحق التلقائي لمواطني التكتل في الاستقرار في المملكة المتحدة، وحق البريطانيين في العيش في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة. وكان الطرفان قد اتفقا على احتفاظ الجميع بحقوق الإقامة التي كانوا يتمتعون بها قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: AP