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ميركل: إصابات متغير "دلتا" ترتفع في ألمانيا

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ميركل: إصابات متغير
Reuters
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قالت المستشارة الألمانية إن مستويات الإصابة بكورونا في ألمانيا مشجعة، لكن حالات الإصابة بفيروس دلتا آخذة في الارتفاع ، وينبغي للبلاد أن تمارس حكما سليما حتى لا تخاطر بما حققته.

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وأضافت المستشارة أنغيلا ميركل اليوم الأربعاء، للمشرعين في مجلس النواب في البوندستاغ إن "الوباء لم ينته بعد. لكننا ما زلنا في مرحلة هشة".

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا حتى اليوم إلى 3,731,287، فيما تم الإبلاغ عن 91,082 حالة وفاة، وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا حول العالم. 

المصدر: رويترز 

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