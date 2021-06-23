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سلالة "دلتا" تهدد فرنسا والسلطات تحذر

أخبار العالم

سلالة
Reuters GONZALO FUENTES
مواطنون يسيرون في أحد شوارع باريس بدون كمامات بعد قرار الحكومة بإلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الشارع.
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حذر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جبرائيل أتال، اليوم الأربعاء، من سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا التي تنتشر تدريجيا في فرنسا.

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وفي حديث تلفزيوني، دعا جبرائيل أتال إلى "اليقظة والحذر التامين"، وذلك بعد أيام قليلة من آخر خطوة من رفع حظر التجوال الذي دام منذ أكتوبر 2020، وحرية تنقل شبه في البلاد.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، قد أعلن قرار إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الشوارع بداية من الخميس الماضي، باستثناء الأماكن التي تشهد تجمعات كثيفة، حيث قال كاستكس إن هذا القرار جاء بناء على تحسن الوضع الصحي "بوتيرة أسرع مما كنا نتوقع".

وأوضح أنه سيتم تغيير قرارات المحافظات التي تنظم ارتداء الكمامات في الهواء الطلق اعتبارا من 17 يونيو.

كذلك، أعلن رفع حظر التجول المحدد عند الساعة 11:00 مساء اعتبارا من الأحد المقبل.

وأشار كاستكس إلى أن حوالي 35 مليون فرنسي يفترض أن يكونوا قد حصلوا على تطعيم كامل بحلول نهاية أغسطس، ومن المفترض أيضا إعطاء 40 مليون جرعة أولى بحلول التاريخ نفسه.

المصدر: RT + "أ ف ب"

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