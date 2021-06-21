بالأرقام.. حقائق فيروس كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و19985 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفي ما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات

- الولايات المتحدة 601645 33702760

- الهند 386713 29881965

- البرازيل 500800 17883750

- فرنسا 110724 5755496

- تركيا 49122 5361208

- روسيا 288437 5299215

- المملكة المتحدة 127970 4620968

- إيطاليا 127253 4252095

- الأرجنتين 88247 4242763

- كولومبيا 99335 3917348

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 16860 1283305

35 ‬‬‬‬- الأردن 9656 745978

41 - الإمارات 1752 610179

‭42‬ - لبنان 7819 543371

43‬- المغرب 9237 526363

44 - السعودية 7663 473112

جدير بالذكر أن إحصاء "رويترز" يعتمد على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

المصدر: رويترز