الولايات المتحدة تعلن رسميا "مصادرة" مواقع إخبارية إيرانية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية رسميا "مصادرة" مواقع إخبارية إيرانية ومواقع تابعة للحوثيين بالإضافة إلى مواقع عراقية مقربة من إيران.

وقالت الوزارة في بيان أنه "بناء على أوامر المحكمة، صادرت الولايات المتحدة 33 موقعا إلكترونيا يستخدمها اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسلامي الإيراني (IRTVU) وثلاثة مواقع إلكترونية تديرها كتائب حزب الله (KH)، في انتهاك للعقوبات الأمريكية".

وأوضحت أنه "في 22 أكتوبر 2020، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتصنيف IRTVU على أنه مملوكا أو خاضعا لسيطرة فيلق القدس التابع للحرس الثوري"، مشيرة إلى أن "مكتب OFAC أعلن أن IRTVU وغيرها، متنكرين في هيئة وكالات إخبارية أو وسائل إعلامية تستهدف الولايات المتحدة بحملات تضليل".

وأضافت الوزارة: "تم أيضا مصادرة ثلاثة مواقع أخرى على شبكة الإنترنت من مشغلة من قبل كتائب حزب الله العراقية والتي صنفها OFAC في 2 يوليو 2009 بأنها منظمة إرهابية عراقية ارتكبت أو وجهت أو دعمت أو شكلت خطرا كبيرا لارتكاب أعمال عنف ضد قوات التحالف وقوات الأمن العراقية".

وأكدت أنه "تم التحقيق في عمليات مصادرة المواقع هذه من قبل مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأمريكية ومكتب إنفاذ قوانين التصدير ومكتب التحقيقات الفيدرالي. وقام قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات التابع لشعبة الأمن القومي بتنفيذ قرار المصادرة".

المصدر: وزارة العدل الأمريكية