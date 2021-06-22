بايدن غاضب من الراتب "السخيف" لرجال الإطفاء الأمريكيين - فيديو

أشار صحفيو البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ضرب بيديه الطاولة عندما علم برواتب رجال الإطفاء الأمريكيين، واصفا ذلك بأنه "سخيف".

وورد في تقرير المجموعة الصحفية، أنه "خلال اجتماع مع قيادة وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية، علم بايدن أن رجل إطفاء في الولايات المتحدة يتلقى 13 دولارا فقط في الساعة".

وأضافوا: "بايدن ضرب بيديه الطاولة، ووصف الرقم بـ(السخيف)".

وتابع: "بايدن قال إنه سيلتقي مع حكام الولايات هذا الأسبوع لمناقشة الاستعدادات لفترة حرائق الغابات".



المصدر: "نوفوستي"