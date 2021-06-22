 
مباشر

بايدن غاضب من الراتب "السخيف" لرجال الإطفاء الأمريكيين - فيديو

أخبار العالم

بايدن غاضب من الراتب
Reuters Jonathan Ernst
الرئيس الأمريكي جو بايدن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qof7

أشار صحفيو البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ضرب بيديه الطاولة عندما علم برواتب رجال الإطفاء الأمريكيين، واصفا ذلك بأنه "سخيف".

وورد في تقرير المجموعة الصحفية، أنه "خلال اجتماع مع قيادة وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية، علم بايدن أن رجل إطفاء في الولايات المتحدة يتلقى 13 دولارا فقط في الساعة".

وأضافوا: "بايدن ضرب بيديه الطاولة، ووصف الرقم بـ(السخيف)".

وتابع: "بايدن قال إنه سيلتقي مع حكام الولايات هذا الأسبوع لمناقشة الاستعدادات لفترة حرائق الغابات".


المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا