القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي تكشف عن آخر مجريات الانسحاب من أفغانستان

أفادت القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء بأن عملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان اكتملت بنسبة تجاوزت الـ50%.

وجاء هذا الإعلان في بيان القيادة الذي يتم تحديثه ونشره بشكل أسبوعي على الصفحة الرسمية للقيادة الوسطى على "تويتر".

وقالت القيادة إنه منذ قرار الرئيس أخرجت الولايات المتحدة ما يعادل 763 شحنة من المواد من حجم طائرة 17 - C من أفغانستان وسلمت ما يقارب 14790 قطعة من المعدات إلى "وكالة الدفاع اللوجستية" لتدميرها.

وأضافت أن معظم قطع المعدات الـ14790 تتألف من فائض الممتلكات الفدرالية، مشيرة إلى أن هذه المعدات لا تتكون من العتاد الدفاعي أو من المعدات الرئيسية.

وأشارت في البيان إلى أن الولايات المتحدة سلمت 6 منشآت إلى وزارة الدفاع الأفغانية، وتتوقع تسليم قواعد ومعدات عسكرية إضافية في المستقبل مما يدعم قوات الأمن والدفاع الوطنية الأفغانية.

وذكرت في ختما بيانها بأنه ولأسباب تتعلق بأمن العمليات وللحفاظ على أمن القوات، لن تقوم بتحديث النسبة المئوية لعملية الإخلاء من الآن فصاعدا.

يذكر أن واشنطن كانت قد أعلنت أنها ستسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان دون شروط بحلول شهر سبتمبر.

بيان رقم (20210622-04) الصادر بتاريخ (22 يونيو/حزيران 2021) من القيادة المركزية الأميركية، والذي يتضمن معلومات مستكملة عن سير عملية مغادرة القوات الأميركية من #أفغانستان ، والذي يتم تحديثه ونشره بشكل أسبوعي pic.twitter.com/CHvL0NIJIC — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) June 22, 2021

المصدر: RT + وكالات