بريطانيا تسجل 11625 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء تسجيل 11625 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاعا من 10633 في اليوم السابق.

وسجلت بريطانيا أيضا 27 وفاة بالمرض في غضون 28 يوما من تشخيص الإصابة بفيروس كورونا بالمقارنة مع خمس وفيات أمس الاثنين.

ويأتي هذا الارتفاع في الإصابات وسط طمأنة وزير الصحة البريطاني مات هانكوك للمواطنين، بأن وتيرة تفشي طفرة "دلتا" الهندية من فيروس كورونا في البلاد بدأت بالتراجع.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حذر يوم أمس الإثنين من "شتاء قاس"، وسط تحذيرات علمية من أن المملكة المتحدة قد تشهد موجة جديدة من كورونا.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا يبلغ 4651988، أما إجمالي حالات الوفاة فتبلغ 12808.

المصدر: "رويترز" + RT