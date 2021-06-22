فنزويلا بصدد استرداد أموالها من "كوفاكس" وشراء لقاحات كورونا من روسيا

أكد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريسا أن بلاده لم تتلق لقاحات كورونا من برنامج "كوفاكس" رغم أنها دفعت 96% من قيمتها، وستطالب باسترداد هذه الأموال لشراء اللقاحات الروسية بها.

وقال في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "نحاول التأكد من أن آلية (كوفاكس) تدرك أننا دفعنا 96% مما يترتب علينا من قيمتها، وإن لم نحصل على اللقاح، سنحاول استرداد أموالنا".

وأضاف: "سنصر على استرداد الأموال، وسنشتري اللقاحات الروسية الثلاثة".

وشدد على أنه يجب إيجاد حل للشعب الفنزويلي، وأن "الشعب الفنزويلي لا يمكنه انتظار البيروقراطيين الدوليين لحل مشاكلهم في ما بينهم، والانتظار حتى رفع الحصار غير القانوني".

وتابع: "التطعيم في فنزويلا يتطور، ولكن ليس بالسرعة التي نتمنى، أستطيع أن أؤكد لكم أن جميع سكان بلادنا سيتم تطعيمهم بالفعل".

يشار إلى أن فنزويلا قد سجلت لقاح "سبوتنيك V" الروسي في يناير الماضي، وبدأت حملة التطعيم به في الـ19 من فبراير.

المصدر: "إنترفاكس"