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فنزويلا تعلن دفع ثمن دفعة ثانية من لقاحات "كوفاكس" المضادة لكورونا

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فنزويلا تعلن دفع ثمن دفعة ثانية من لقاحات
Reuters CDG/LP
رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو
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قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، يوم الأحد، إن حكومته ستدفع يوم الاثنين ثمن دفعة ثانية من لقاحات مبادرة "كوفاكس" لمحاربة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن فنزويلا تسعى للحصول على 11 مليون جرعة من اللقاحات التي توفرها المبادرة.

وتأسست اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "غافي" ومنظمة الصحة العالمية من أجل التوزيع العادل للقاحات.

وكان سيث بيركلي المدير التنفيذي للتحالف الدولي للأمصال واللقاحات "غافي"، قال الجمعة إن برنامج "كوفاكس" لتوزيع اللقاحات عالميا يهدف لتوفير الثلث من مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 بحلول منتصف العام.

المصدر: "رويترز"

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