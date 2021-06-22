كيم يهنئ رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية في إيران

بعث زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، برسالة إلى إبراهيم رئيسي هنأه فيها بانتخابه رئيسا لإيران.

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وقال كيم جونغ أون في برقية التهنئة: "بالنيابة عن كوريا الشمالية حكومة وشعبا، أتقدم بأصدق التهاني بمناسبة انتخابكم رئيسا جديدا لإيران. فوزك في الانتخابات يدل على ثقة وتوقعات الشعب الإيراني العميقة منك".

ومضى في التأكيد على ضرورة التعاون والعلاقات الودية بين البلدين، متمنيا التوفيق في بناء إيران قوية.

وكان إبراهيم رئيسي قد فاز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي جرت في البلاد الجمعة الماضية بحصوله على أكثر من 17 مليونا و900 ألف صوت أي 62% من أصوات الناخبين المشاركين في عملية التصويت.

المصدر: إرنا