البيت الأبيض: لن نوجه أي إنذار لروسيا قبل الهجوم السيبراني عليها

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن واشنطن لا تعتزم توجيه أي إنذار لروسيا في حال قررت شن هجوم سيبراني عليها.

وأعادت بساكي إلى الأذهان تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن موسكو "ستدفع الثمن" إذا استمرت الهجمات السيبرانية على الولايات المتحدة من أراضيها.

وقالت بساكي: "الرئيس أكد بوضوح أن هذه هي المجالات التي نتابعها ونحتفظ بإمكانية اتخاذ خطواتنا".

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وردا على سؤال حول عدم نشر واشنطن قائمة المواقع الروسية التي قد تتعرض لهجوم سيبراني أمريكي، قالت بساكي إن الولايات المتحدة لن تدلي بأي تصريحات مسبقة بشأن الهجمات.

وكان بايدن قد صرح في أعقاب القمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا، بأن الولايات المتحدة سترد على الهجمات السيبرانية التي "تأتي من روسيا"، لكنه استبعد استخدام القوة العسكرية ردا على الهجمات السيبرانية.

المصدر: نوفوستي