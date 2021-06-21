أردوغان: حلف الناتو بدون تركيا سينهار

نوه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدور بلاده في حلف الناتو، معربا عن ثقته بأن الحلف بدون تركيا محكوم عليه بالانهيار.

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وقال أردوغان في خطاب متلفز، معلقا على نتائج قمة حلف شمال الأطلسي التي جرت في بروكسل في 14 يونيو: "بدون تركيا سيكون من الصعب على الحلف الحفاظ على قوته بل وعلى عين بقائه. تركيا تنفذ التزاماتها أمام الحلف بالكامل وهي تعترف بأهمية بقاء الناتو، رغم أنها وجدت نفسها متروكة لوحدها في وقت كانت فيه في أمس الحاجة إلى دعم".

وتابع أردوغان أنه في الصراعات الإقليمية "من العراق إلى سوريا ومن فلسطين إلى ليبيا، فشل الناتو فشل في إظهار قوة إرادته المتوقعة منه".

وقال الرئيس التركي أن أنقرة أكدت مجددا أثناء قمة الحلف في بروكسل "إلى أن المقولة التي تميز بين إرهابيين أشرار وإرهابيين طيبين مقولة خاطئة"، مضيفا أنه ينتظر من الناتو مساهمة "أقوى وأكثر إخلاصا" في محاربة أنشطة حزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا) على الحدود الجنوبية لبلاده.

المصدر: "نوفوستي"