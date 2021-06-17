أردوغان: تركيا تستطيع تحمل مزيد من المسؤوليات في أفغانستان بعد انسحاب الناتو

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استعداد أنقرة لأداء دور أكثر فعالية لضبط الوضع في أفغانستان بعد انسحاب قوات حلف الناتو من هذا البلد.

وصرح أردوغان اليوم الخميس: "يمكن لتركيا أن تتحمل مزيدا من المسؤولية في أفغانستان بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب منها".

كما تطرق الرئيس التركي إلى العلاقات بين بلده والولايات المتحدة، مؤكدا أنه أبلغ نظيره الأمريكي جو بايدن خلال لقائهما مؤخرا على هامش قمة حلف الناتو في بروكسل بأن أنقرة لا تعتزم تغيير نهجها بشأن اقتناء منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية وملف طائرات "إف-35" الأمريكية الحديثة.

وأوضح أردوغان أنه قال لبايدن إنه لا يجب عليه أن يتوقع من أنقرة أن تتخذ خطوات مختلفة عن نهجها السابق إزاء هذين الملفين، مشيرا أن الرئيس الأمريكي ينوي زيارة تركيا.

كما أعلن الرئيس التركي أنه سيعقد قريبا اجتماعا ثنائيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ووجه أردوغان انتقادات جديدة إلى دول الغرب الأعضاء في الناتو على خلفية علاقاتها مع الوحدات الكردية التي تعتبرها تركيا تنظيما إرهابيا، قائلا: "الانحياز للتنظيمات الإرهابية بدلا من الوقوف مع الدولة الحليفة المستهدفة من تلك التنظيمات يعد خطأ تاريخيا".

وحذر أردوغان من أن "الذين يدعمون المنظمات الإرهابية سيدركون خطأهم الفادح عاجلا أم آجلا".

المصدر: "الأناضول"