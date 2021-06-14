أردوغان لبايدن: وجهة نظر تركيا حول "إس-400" لم تتغير

ذكرالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه أبلغ نظيره الأمريكي، جو بايدن، بأن تركيا لم تغير وجهة نظرها بشأن منظومات الصواريخ "إس-400" التي اشترتها من روسيا.

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وقال أردوغان، في خطاب ألقاه اليوم الاثنين عقب انتهاء قمة حلف الناتو في بروكسل، إنه أجرى محادثات "مثمرة" مع بايدن حيث بحثا قضتي شراء تركيا منظومات "إس-400" للدفاع الجوي وتعليق مشاركة بلاده في برنامج مقاتلات "F-35".

وذكر أردوغان أنه شرح موقف تركيا خلال اللقاء مع بايدن، مضيفا: "وجهة نظر تركيا لم تتغير".

وعلقت الولايات المتحدة، يوم 17 يوليو 2020، ردا على إصرار تركيا على تطبيق صفقة شراء منظومات "إس-400"، مشاركة الأخيرة في برنامج المقاتلات من الجيل الخامس "F-35"، معتبرة أن موقف أنقرة سيضر بالتعاون بين البلدين.

وكانت تركيا تعتبر إحدى الدول المشاركة في مشروع تصنيع المقاتلة المذكورة، ودفعت نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.

وإلى جانب تركيا تتكون الدول المشاركة في البرنامج من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.

وفرضت الولايات المتحدة، يوم 14 ديسمبر، عقوبات على تركيا على خلفية شرائها واختبارها هذه المنظومات، استنادا لقانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصومها المعروف بـ"كاتسا"، الذي وقعه عام 2017 الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وأعربت الولايات المتحدة مرارا عن رفضها الشديد لإجراء تركيا اختبارا لمنظومات الصواريخ "إس-400" للدفاع الجوي، معتبرة أن مثل هذه العمليات تتناقض مع التزامات الجانب التركي في إطار الناتو، كما هددت واشنطن أنقرة باتخاذ إجراءات جديدة ضدها.

المصدر: وكالات