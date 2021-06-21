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اعتقال رجل دين باكستاني بتهمة الاعتداء الجنسي

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اعتقال رجل دين باكستاني بتهمة الاعتداء الجنسي
Reuters
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أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الاثنين أن رجل دين متشدد مثل أمام المحكمة بعد ساعات من اعتقاله بتهمة الاعتداء الجنسي على طالب في مدرسة دينية.

وتم توجيه التهم إلى عزيز الرحمن الأسبوع الماضي بعد انتشار مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنها تظهره أثناء اعتدائه على الطالب.

ونفى رجل الدين الاتهام في بيان مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إنه تم تخديره قبل التصوير.

وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز إن المحكمة أمرت الشرطة بإجراء فحوص طبية وفحص الحمض النووي لرجل الدين.

وقال الطالب، الذي ذكرت الشرطة أنه في العشرينات من عمره، إن رجل الدين كان يعتدي عليه على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وعزيز الرحمن في الستينات من عمره وقاد تجمعات مناهضة للتجديف على خلفية الرسوم الكاريكاتورية عن النبي محمد.

المصدر: "رويترز"

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