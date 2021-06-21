الأمم المتحدة: 2020 شهد تراجعا ضخما في توطين اللاجئين

قال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إنه يتطلع إلى تعزيز إعادة توطين اللاجئين على مستوى العالم بعد التراجع الحاد على هذا الصعيد الناجم عن جائحة كورونا.

وتوقع غراندي في مقابلة مع "voice of america"، أن ترتفع وتيرة توطين اللاجئين "في غضون بضعة أشهر".

وأضاف: "في عام 2020 قمنا بإعادة توطين 34 ألف شخص فقط على مستوى العالم... العام السابق كان العدد أكثر من 100 ألف شخص. لقد كان التراجع هائلا".

كما أشاد غراندي برفع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحد الأقصى لتوطين اللاجئين من 15000 فردا عام 2020 إلى 62500 للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 سبتمبر، موضحا أن تعزيز تدفق اللاجئين إلى الدول المستقبلة مثل الولايات المتحدة يستغرق وقتا.

المصدر: "VOA