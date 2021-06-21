لأول مرة منذ 90 عاما.. تعيين حاخام للجيش الألماني

ذكرت CNN أن الجيش الألماني عين مؤخرا حاخاما لرعاية شؤون اليهود الدينية في صفوفه، وذلك لأول مرة منذ طرد أدولف هتلر اليهود من القوات المسلحة الألمانية قبل 90 عاما.

والحاخام زيسولت بالا (42 عاما) ولد بالمجر في العام 1979 ، ودرس الهندسة في بودابست، قبل أن ينتقل إلى ألمانيا في العام 2002.

وفي العام 2009 أكمل دراساته الحاخامية، وعلى مدى 11 سنة ، عمل حاخاما لبلدية في لايبزيغ شرقي البلاد، وفي العام 2019 شغل أيضا منصب كبير الحاخامات في ولاية سكسونيا.

وسيؤدي بالا اليمين في كنيس يهودي في لايبزيغ اليوم الاثنين، فيما يأمل المسؤولون أن يسلط تعيينه الضوء على الوجه المنفتح والمتنوع للقوات المسلحة الألمانية.

وقال بالا للـCNN عن ظاهرة التطرف في القوات المسلحة الألمانية: "أعتقد أن كل شخص مسؤول يجب أن يقلق بشأن هذه القضية".

وأضاف أن "الحاخامات العسكريين لن يحلوا المشكلة في غضون أسبوع واحد"، مضيفا: "علينا العمل برؤية مستقبلية توضح كيف نريد أن يبدو المجتمع الألماني والجيش خلال عقد من الزمن".

تجدر الإشارة إلى أن بالا سيكون واحدا من 10 حاخامات سيجرى تعيينهم لاحقا لتقديم الرعاية الدينية لما يقدر بنحو 80 إلى 300 جندي وضابط يهودي يخدمون حاليا في الجيش الألماني.

وكشفت وزارة الداخلية الألمانية أن البلاد تشهد ارتفاعا مقلقا في معاداة السامية، وأن الجرائم المعادية للسامية المبلغ عنها ارتفعت بنسبة 15.7٪ لتصل إلى 2351 العام الماضي.

المصدر: CNN