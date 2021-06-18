برلين: سمعة الجيش الألماني على المحك

قالت وزيرة الدفاع الألمانية إن سمعة الجيش الألماني على المحك، بعد اتهام عدد من الجنود بالإدلاء بتصريحات عنصرية ومعادية للسامية وبارتكاب أعمال عنف جنسي أثناء الخدمة في ليتوانيا.

وشددت الوزيرة أنجريت كرامب-كارينباور، في كلمة أمام عدد من الضباط على أن "أي شخص يتصرف على هذا النحو لا ينبغي أن يكون في الجيش الألماني".

هذا واستدعت وزارة الدفاع يوم الأربعاء حوالي 30 جنديا ألمانيا من الخدمة في ليتوانيا، حيث يواجه هؤلاء إمكانية الفصل الفوري.

وكانت صحيفة "دير شبيغل" قالت إن بعض الجنود الألمان قد ثملوا في فندق لدرجة كبيرة، وغنوا "happy birthday" للزعيم النازي أدولف هتلر.

المصدر: "رويترز"