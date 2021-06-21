الكرملين يعلق على عودة سفير روسيا إلى واشنطن وعلى آفاق العلاقات الثنائية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، توجه إلى مقر عمله بمزاج عملي، وهناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

وأضاف بيسكوف: "المزاج عملي. يعود السفيران إلى مقر عملهما في ضوء الاتفاقات المبرمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن. هناك الكثير من المهام وما يكفي من الاهتمامات لدى السفير الروسي في واشنطن، لذلك سيكون لديه الكثير من العمل المعقد".

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ولفت بيسكوف الانتباه، إلى أن كلام الجانب الروسي حول الموقف البناء تجاه قمة جنيف، لا يعني تجاهل التقييم الواعي للعلاقات بين البلدين، والذي أهم أمر فيه-

البراغماتية.

وأضاف بيسكوف: "كلمات الرئيس فلاديمير بوتين، حول الموقف البناء خلال قمة جنيف في 16 يونيو، لا تشير إلى أننا ابتعدنا عن التقييم العقلاني لعلاقاتنا الثنائية مع الولايات المتحدة. في هذه العلاقات، الشيء الرئيسي هو البراغماتية والرصانة. وتشير الأولى والثانية، إلى أن النتائج الإيجابية البناءة للقمة لا تشير على الإطلاق إلى أن الولايات المتحدة ستتخلى عن جوهر سياستها في احتواء روسيا. ونحن ندرك أن هذا الأمر كان موجودا، وسيستمر لاحقا".

المصدر: نوفوستي