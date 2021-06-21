زاخاروفا: على واشنطن معاقبة نفسها على ما فعلته في العراق ويوغسلافيا قبل النطق بكلمة "قانون"

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه قبل النطق بكلمة "قانون"، يجب على واشنطن أولا أن تعاقب نفسها على ما فعلته في يوغوسلافيا والعراق.

وشددت زاخاروفا على أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الذين قتلتهم وشوهتهم في جميع أنحاء العالم.

وأضافت زاخاروفا: "منذ متى بدأت الولايات المتحدة بالالتزام بالقوانين؟ الطريقة التي تعمل بها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تخضع لأي قانون - هناك خروج كامل على القانون. في البداية، ليقم الأمريكان بمعاقبة أنفسهم على ما اقترفوه في يوغوسلافيا والعراق، وعلى الملايين من القتلى والمشوهين وبعد ذلك سيكون من الممكن نطق كلمة قانون".

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في وقت سابق قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن لقاء جنيف بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، لم يجلب "أي تغيير" في سياسة العقوبات الأمريكية ضد روسيا. وأضافت بساكي: "يقضي القانون بأن نستمر في النظر في أهداف العقوبات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيماوية".

المصدر: نوفوستي