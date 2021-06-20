الشرطة الأمريكية: حادث دهس الشاحنة للمثليين في فلوريدا كان عرضيا

أكدت السلطات المحلية والشرطة الأمريكية أن حادث الشاحنة التي دهست موكبا للمثليين خارج ميامي بولاية فلوريدا وقتلت شخصا واحدا، "لم يكن متعمدا".

وأفاد التلفزيون المحلي نقلا عن السلطات أن "الحادث وقع في مدينة ويلتون مانورز يوم السبت، حيث صدمت شاحنة شخصين كانا على وشك الانضمام إلى موكب للمثليين، وأعلن عن وفاة أحدهما، فيما نقل الآخر إلى المستشفى".

وقال عمدة مدينة فورت لودرديل القريبة، دين ترانتاليس، الذي حضر العرض، إنه "هجوم إرهابي"، وأصدر بيانا جديدا أكد فيه أن "الشرطة تجري تحقيقات، وتشير كلها إلى الطبيعة العرضية للحادث".

وأضاف: "مع استمرار تظافر جميع الحقائق، تظهر الصورة التالية: هذا حادث فقد خلاله السائق السيطرة على الشاحنة".

ولاحظت شرطة فورت لودرديل، أن "السائق (77 عاما) كان يحضر الحدث، لكنه لم يتمكن من المشي أثناء العرض بسبب المرض"، مشيرة إلى أن "السائق والرجل المتوفى والضحية أعضاء في نفس الكورس".

وقالت: "عندما بدأت السيارة في التقدم قبل بدء العرض، تسارعت فجأة وأسقطت اثنين من المارة، وتم إجراء اختبار الكحول لسائقها، ولم يتم العثور على أي علامات على خضوعه لتأثير الخمر لدى وقوع الحادث".

المصدر: "نوفوستي"