قتيل جراء دهس سيارة مسيرة للمثليين في فلوريدا الأمريكية

أعلنت الشرطة، أن شخصا لقي مصرعه، وأصيب آخر الليلة الماضية، جراء دهس الشرطة حشدا من الناس في مستهل مسيرة للمثليين، بإحدى ضواحي مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأكدت شرطة مدينة فورت لودرديل الساحلية فجر اليوم الأحد، أن الحادث وقع في مستهل "مسيرة الفخر" المنظمة من قبل منظمة "ستونوول" المعنية بحماية حقوق المثليين في ضاحية ويلتون مانورس، مشيرة إلى أن العمل جار على إجراء تحقيق شامل في الواقعة.

Today, at the start of the Stonewall Pride Parade a truck struck two pedestrians in the 1700 block of NE 4th Ave. #FLPD & @WMPD411 send our deepest condolences to those injured and to those affected. We ask for patience as we work to conduct a thorough and complete investigation. pic.twitter.com/zV7QUndsSu — Fort Lauderdale Police (@ftlauderdalepd) June 20, 2021

ولفتت الشرطة إلى أنها أوقفت سائق السيارة والتحقيقات جارية معه.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن السيارة كانت بين المركبات المشاركة في المسيرة، وكان السائق يرتدي قميص منظمة محلية مؤيدة للمثليين ينتمي إليها كلا الشخصين اللذين تعرضا للدهس أيضا.

ونقلت تقارير صحفية عن شهود عيان تأكيدهم أن السائق قال للشرطيين إن ما حصل لم يكن عملا متعمدا.

بدوره، أعرب عمدة فورت لودرديل، دين ترانتاليس، في حديث لقناة Local 10، عن قناعته بأن الحادث كان "هجوما إرهابيا على مجموعة المثليين"، مرجحا في الوقت نفسه أن العملية كانت موجهة ضد النائبة الديمقراطية ديبي واسرمان شولتز التي شاركت في المسيرة وكانت على مقربة مباشرة من موقع الحادث.

المصدر: RT + Local 10