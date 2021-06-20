 بولندا: سنستخدم الدرونات القتالية التركية للدفاع عن حدود الناتو الشرقية

قال وزير خارجية بولندا زبيغنيو راو، إن بلاده ستستخدم الطائرات التركية بدون طيار Bayraktar TB2 لتحسين إمكانات الجيش البولندي، ولتعزيز الحدود الشرقية للناتو.

وأضاف الوزير، خلال مقابلة مع وكالة "الأناضول" على هامش المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا: "نحن على ثقة من أن هذه الطائرات بدون طيار، ستحسن إمكانات الجيش البولندي، وتسمح بتعزيز وتقوية الحدود الشرقية للناتو".

وتابع الوزير القول، إن بلاده وتركيا تواجهان "تهديدات أمنية على حدودهما".

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ووفقا لوزير الخارجية البولندي، "فقط عضوية دول غرب البلقان وتركيا في الاتحاد الأوروبي، ستضمن التطوير الكامل للتعاون لضمان الاستقرار والازدهار في أوروبا".

وخلال المقابلة، ذكر راو أيضا أن أنقرة ووارسو تناقشان سبل تعزيز تعاون الناتو مع جورجيا وأوكرانيا.

في مايو الماضي أعلن وزير الدفاع الوطني البولندي ماريوش بلاشتشاك، أن بلاده ستشتري 24 طائرة بدون طيار من طراز Bayraktar من تركيا.

المصدر: نوفوستي