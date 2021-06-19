المكسيك تسجل 3964 إصابة و192 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أنها سجلت 3964 إصابة جديدة بفيروس كورونا و192 وفاة يوم السبت.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 231151 بينما سجلت البلاد مليونين و475705 حالات إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

وأشارت بيانات حكومية منفصلة نشرت مؤخرا إلى أن العدد الفعلي للوفيات بالفيروس قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة بواقع 60% على الأقل.

جدير بالذكر أن حصيلة الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوزت حاجز الـ4 ملايين حالة.

المصدر: وكالات