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للمرة الثانية خلال شهر.. انفجارات تدوي في مستودع للأسلحة في صربيا

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للمرة الثانية خلال شهر.. انفجارات تدوي في مستودع للأسلحة في صربيا
Reuters Marko Djurica
انفجار في مستودع للأسلحة في صربيا - أرشيف
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أعلن التلفزيون الوطني الصربي أن انفجارات دوت للمرة الثانية خلال شهر في مستودع للأسلحة بالقرب من بلدة تشاتشاك في صربيا.

وقال التلفزيون الصربي: "وقع انفجار قوي بالقرب من تشاتشاك، تلاه انفجار أقل حدة، وظهر دخان فوق مصنع سلوبودا، وأصيب 3 أشخاص بجروح مختلفة".

وقال الناطق باسم مستشفى المدينة بيلغانا كوتشوفيتش: "استقبلنا ثلاثة أشخاص جميعهم إصاباتهم طفيفة، ويجري حاليا تشخيص حالة اثنين منهم، نحن نتحدث عن إصابات طفيفة وسيتم علاجهم في المستشفى".

يذكر أن المخزن شهد في الرابع من يونيو اندلاع حريق وسلسلة من الانفجارات، وقال وزير الدفاع نيبويسا ستيفانوفيتش حينها إنه "خلافا لما انتشر من معلومات، لم تكن هناك قذائف مدفعية في المستودع المحترق فقط مواد تستخدم لصناعة الصمامات، وتم إخماد الحريق بواسطة 3 مروحيات عسكرية خلال 50 ساعة".

وقدرت الخسائر حسب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بمليون ونصف إلى مليوني يورو.

المصدر: "نوفوستي"

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