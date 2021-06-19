تركيا.. مسيرة نسائية تطالب أردوغان بالتراجع عن قرار الانسحاب من اتفاقية مكافحة العنف ضد المرأة

تظاهر المئات من النساء في إسطنبول مطالبات الرئيس رجب طيب أردوغان بإلغاء قرار الانسحاب من معاهدة مكافحة العنف ضد المرأة في الأول من يوليو المقبل.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن "أكثر من ألف امرأة من أرجاء تركيا شاركن في التظاهرة التي نظمت في الجانب الآسيوي من إسطنبول وسط حضور أمني كثيف".

ورفعت بعض المشاركات أعلام قوس قزح فيما رفعت أخريات لافتات كتب عليها "اتفاقية إسطنبول لنا".

وقالت مليك أونداس من "رابطة مجلس المرأة": "أملنا متجذر دوما في نضالنا في منظماتنا"، مضيفة أن المشاركات جئن من 70 محافظة إلى إسطنبول.

وتابعت: "نحن نؤمن بقوة منظماتنا، وسواء تم التراجع عن القرار أو لا سنواصل نضالنا بكل الطرق الممكنة"، فيما من المقرر تنظيم احتجاجات مماثلة حتى الأول من يوليو.

و"اتفاقية إسطنبول" أو اتفاقية مجلس أوروبا وقعتها 45 دولة والاتحاد الأوروبي عام 2011 لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.

وتلزم الاتفاقية الحكومات على اعتماد تشريع يمنع العنف المنزلي وتجاوزات أخرى منها الختان.

المصدر: "فرانس24" + "أ ف ب"