صحيفة تركية: ظهور صهر أردوغان المختفي عن الأنظار

أفادت صحيفة "زمان" التركية بأن صهر الرئيس التركي ووزير المالية والخزانة السابق بيرات البيرق، ظهر مجددا في إحدى حفلات الزفاف بعد اختفائه "عمدا" طيلة بضعة أشهر.

وذكرت الصحيفة أن البيرق اختفى بشكل كامل عن الساحة السياسية بتركيا بعد إعلان استقالته المثيرة للجدل من منصب وزير الخزانة والمالية في نوفمبر 2020، حتى أن البعض تكهن بأنه غادر البلاد.

وقالت الصحيفة إن "البيرق شارك مع زوجته إسراء، نجلة الرئيس التركي رجب أردوغان، في حفل زفاف ابن شقيق مستشاره أيكوت قالاندار، في إسطنبول، في أول ظهور علني له منذ أشهر".

وخلال حفل الزفاف الذي حضره عدد من قيادات حزب العدالة والتنمية ألقى صهر أردوغان كلمة قصيرة، أثنى خلالها على العريس، وقال: "إنه أخ نحبه كثيرا. بارك الله فيك، أتمنى السعادة له".

كما منح البيرق وزوجته للعروسين أساور وهدايا ذهبية بمناسبة زواجهما.

وأحدثت استقالة بيرات ألبيرق جدلا كبيرا بتركيا، من حيث طريقة إعلانها والتعامل الرسمي معها.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية