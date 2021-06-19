إيطاليا والولايات المتحدة تترأسان اجتماعا للتحالف ضد "داعش"

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن الوزير لويجي دي مايو ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، سيترأسان الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن "الاجتماع سيوفر فرصة لتجديد الالتزام الجماعي لأعضاء التحالف بالهزيمة النهائية للتنظيم الإرهابي".

وأضافت: "سيعقد الاجتماع في العاصمة الإيطالية روما في الـ29 من يونيو الجاري".

ولفتت الوزارة إلى أنه "من الواضح أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ ورئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل سيشاركان في الاجتماع".

ويجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة أوروبية الأسبوع المقبل، يستهلها بالعاصمة الألمانية برلين حيث سيشارك في مؤتمر دوليحول لليبيا، ليتوجه بعدها إلى فرنسا.

وأعلنت الخارجية الأمريكية الجمعة الماضي أن "بلينكن سيقضي أسبوعا في أوروبا، من المقرر أن يعقد خلاله محادثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وأضافت: "أثناء تواجده في روما سيسعى بلينكن إلى تحقيق تقدم في ملف يحمل أهمية دولية عندما يترأس إلى جانب إيطاليا مؤتمرا بشأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، الذي ظهر في إفريقيا وأفغانستان بعد هزيمته في سوريا".

وعقب اجتماعات ثنائية مع دي مايو والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، من المقرر أن يتوجه بلينكن إلى الفاتيكان، حيث سيلتقي مسؤولين رفيعي المستوى لمناقشة تغير المناخ.

وسيشارك بلينكن في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين التي تضم روسيا والصين في مدينة ماتيرا جنوبي إيطاليا.

المصدر: RT + وكالات