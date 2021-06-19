وزير الداخلية الإيراني: نسبة الاقتراع في انتخابات الرئاسة بلغت 48.8 %

أعلن وزير الداخلية الإيراني، رسميا، أن نسبة الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في إيران بلغت 48.8 %، وهي الأقل منذ انتصار الثورة الإيرانية، مؤكدا فوز ابراهيم رئيسي.

وقال وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، اليوم السبت، إن عدد المشاركين بلغ 28 مليونا و933 ألفا و4 أصوات.

وأكد وزير الداخلية أن المرشح إبراهيم رئيسي حصل على 17 مليونا و950 ألف صوت من أصوات الناخبين، أي ما نسبته 62%، معلنا رسميا فوزه بمنصب الرئيس الإيراني خلفا لحسن روحاني.

وفيما يلي عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح:

-رئیسی: 17.926.345

-محسن رضایی: 3.412.712

-عبدالناصر همتي: 2.427.201

-امیرحسین قاضیي زاده: 999.718

فيما بلغ عدد الأصوات غير الصحيحة 3.726.870 صوتا.

وأكد فضلي أن نسبة التصويت هي الأقل في الانتخابات الرئاسية منذ انتصار الثورة الإيرانية.

يتبع..