الرئيس الإيراني المنتخب: أتمنى أن أكون محل ثقة الشعب الذي انتخبني

أعرب الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، عن تمنياته بأن يكون "محل ثقة الشعب الإيراني الذي انتخبه".

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وقال إبراهيم رئيسي: "سأتعاون مع حكومة روحاني وسأعقد اجتماعات مع أعضاء حكومته للاطلاع على تجربتهم في إدارة البلاد"، داعيا جميع الخبراء والمفكرين إلى "تقديم وجهات نظرهم حول إدارة البلاد".

وأضاف رئيسي: "آمل التعويض عن الثقة التي منحني الشعب إياها"، مؤكدا أنه "سيشكل حكومة الشعب".

وتابع: "أتمنى القيام بالمهمة الثقيلة التي وضعها الشعب على كاهلي على أفضل نحو".

المصدر: RT