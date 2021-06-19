النتائج الأولية الرسمية تؤكد فوز إبراهيم رئيسي بانتخابات الرئاسة الإيرانية

أكدت النتائج الأولية الرسمية فوز رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي بانتخابات الرئاسة الإيرانية.

وتظهر النتائج الأولية التي نشرتها وزارة الداخلية الإيرانية أن رئيسي حصد أصوات أكثر من 17.8 مليون من أصل 28 مليون ناخب شاركوا في الانتخابات.

وتقدم رئيسي بفارق كبير على منافسيه الثلاثة في الانتخابات، وهم نائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي (نحو مليون صوت) وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي (3.3 مليون صوت) ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي (2.4 مليون صوت).

وقدرت وزارة الداخلية نسبة الإقبال في الانتخابات بـ48.2 بالمائة، مشيرة إلى أن عملية فرز أصوات الناخبين لا تزال مستمرة.

في غضون ذلك، أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن رئيسي حصل على 62 بالمائة من أصوات الناخبين، حسب النتائج الأولية، مشيرة إلى أن 28.6 مليون شخص أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، وفقا للاصوات التي تم فرزها من 90 بالمائة من صناديق الاقتراع

وكان منافسو رئيسي الثلاثة في الانتخابات قد أقروا في وقت سابق من اليوم بهزيمتهم وهنأوه بالفوز.

المصدر: RT + "فارس"