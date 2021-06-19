وزراء خارجية تركيا وإيران وأفغانستان يبحثون الأحد التسوية الأفغانية

أعلنت أنقرة أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو سيجري غدا الأحد مفاوضات ثلاثية مع نظيريه الإيراني محمد جواد ظريف والأفغاني حنيف أتمار لبحث عملية السلام في أفغانستان.

وأعلنت الخارجية التركية في بيان صدر عنها اليوم السبت أن هذا الاجتماع الثلاثي سيعقد على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي وسيتناول "آخر مستجدات عملية السلام في أفغانستان والتعاون في مجال الأمن والطاقة والروابط والهجرة غير الشرعية".

كما سيجري تشاووش أوغلو محادثات ثنائية على هامش المنتدى مع نظيريه الإيراني والأفغاني.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن أنقرة تستطيع تحمل مزيد من المسؤوليات عن ضبط الوضع في أفغانستان بعد انسحاب قوات حلف الناتو من هذا البلد.

المصدر: RT