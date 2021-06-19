جمهوريون يطالبون بايدن بعزل هاريس عن ملف أزمة الهجرة

قال عضو مجلس النواب الأمريكي غلين غروتمان، إن 55 جمهوريا من الكونغرس، طلبوا في رسالة إلى الرئيس جو بايدن، إبعاد نائبته كامالا هاريس عن التعامل مع أزمة الهجرة على الحدود.

وأضاف غروتمان، في تغريدة على "تويتر": "حتى الآن لم تزر نائبة الرئيس الحدود. من المستحيل معرفة الوضع بشكل حقيقي دون التحدث إلى الناس على أرض الواقع. لقد بعثت أنا وزملائي البالغ عددهم 55 بهذه الرسالة إلى الرئيس بايدن مطالبين بإبعادها من هذا الموقع".

وذكر غروتمان، أن أعضاء الكونغرس سردوا في رسالتهم، معطيات تشير إلى زيادة تدفق المهاجرين على الحدود، وذكروا أيضا أن مشكلة المهاجرين لا تتعلق فقط بالقادمين من أمريكا الوسطى، بل يعبر حدود الولايات المتحدة من الجنوب، مهاجرون من روسيا والبرازيل ودول أخرى.

When someone fails to do their job in the real world, they’re fired. It’s time for Washington to play by the same rules. Vice President Harris must be replaced as the "Border Czar" with someone who is willing to do this job and do it right. https://t.co/07RgG4mAkI — Congresswoman Tenney (@RepTenney) June 17, 2021

وانتقد أعضاء الكونغرس الجمهوريون كذلك، النهج الذي تسلكه هاريس لحل الأزمة.

وذكرت الرسالة أن بايدن قال عند تعيين نائبته للإشراف على أزمة الحدود: "لا يمكنني العثور على شخص أكثر ملاءمة لذلك". وتابع أعضاء الكونغرس القول: "نحن لا نوافق على ذلك. لا يمكن لبلادنا تحمل تقاعس نائبة الرئيس هاريس. ونعتقد أنه يجب أن تكونوا غير راضين عن تقاعسها. لقد ارتكبنا جميعا الأخطاء عند قبول البعض لشغل الوظائف وندرك أنه يجب تكليف أحد ما آخر بهذه المهمة. ندعوكم بصدق للعثور على شخص آخر في إدارتكم للمساعدة في موضوع أزمة الحدود".

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وقد باشر بايدن عمله كرئيس للولايات المتحدة، بإلغاء القيود التي فرضها سلفه دونالد ترامب على الهجرة. وفي 24 مارس قام بايدن بتكليف هاريس، بالتفاوض مع المكسيك ودول أخرى بشأن الهجرة.

المصدر: نوفوستي